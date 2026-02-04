شوبير يوجه انتقادات لاذعة لإدارة الأهلي بعد التعادل مع البنك

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة لإدارة النادي الأهلي بعد التعادل مع البنك بنتيجة 1-1 في بطولة الدوري.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “من المفترض أن رحيل أي لاعب والتعاقد مع آخر يكون أفضل منه، خاصة انك تتحمل جزءا من راتب الراحلين عن الفريق، فهل اللاعبون الجدد أفضل من الراحلين؟”.

وأضاف: “قمت بفسخ التعاقد مع أشرف داري، ولكن اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي رغم خروجه من قائمة الفريق ودخول يوسف بالعمري، ووالد داري أكد أنه سيحصل على كامل راتب اللاعب”.

وأردف: “الهجوم على المدير الفني كبير جدا بسبب تغيير وإراحة عدد من اللاعبين، ولا يستطيع بعد رحلة تنزانيا إشراكهم لأن اللاعبين سيصابون بالإجهاد، ولكن السؤال: هل البدلاء على نفس مستوى الأساسيين؟”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “الأهلي لم يؤد بشكل قوي ولا يستحق الفوز، والبنك الأهلي استحق التعادل”.