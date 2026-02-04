رضا عبدالعال يسخر من يلسين كامويش بعد ظهوره الأول مع الأهلي

سخر نجم الكرة المصرية السابق، رضا عبدالعال، من أداء الأنجولي يلسين كامويش، مهاجم فريق الأهلي، خلال ظهوره الأول مع الفريق أمام البنك الأهلي.

وقال عبدالعال في مقطع فيديو عبر قناته على «يوتيوب»: «الأهلي جاب مهاجم زي كامويش، مش عارف بيلعب مع الفريق ولا لأ! نفسي أعرف مين اللي بيجيب اللاعبين دول، حرام الناس دي تلبس فانلة النادي الأهلي، إنتوا بتطفشوا جماهير الأهلي».

وأضاف: «كان في هجمة للأهلي، وكامويش وصل بعد ما خلصت الهجمة، هو راح يشرب مياه ولا راح الحمام ولا فين؟ حد يقوله إنت رأس حربة! وده إن دل على حاجة، فهو بيدل على إن اللي بيختار عينه مش كويسة».