حسن مصطفى: الزمالك ما زال منافسًا قويًا في الدوري .. والأهلي يُهدر الصدارة بيده

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لا يزال حاضرًا بقوة في سباق الدوري المصري رغم الأزمات التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن الزمالك ما زال قادرًا على المنافسة، موضحًا: “رغم كل الأزمات، الزمالك لسه بينافس في الدوري، ولو كسب كهرباء الإسماعيلية هيبقى في المركز الثالث”.

وأضاف أن المنافسة في الدوري المصري أصبحت أكثر صعوبة في الموسم الحالي، مؤكدًا أن هناك أكثر من نادٍ ينافس على اللقب، وهو ما يزيد من قوة المسابقة.

وأشار نجم الكرة السابق إلى أن الأهلي هو من يفرّط في الصدارة بيده، قائلًا: “الأهلي هو اللي بيهدر النقاط وبيفرط في الصدارة”.

وانتقد مصطفى تراجع مستوى الثبات لدى القطبين، موضحًا: “الأهلي والزمالك دلوقتي مبقوش ضامنين الفوز في الدوري، ودي مصيبة كبيرة”.

وأشاد مصطفى بأحد لاعبي الزمالك، قائلًا: “محمد إبراهيم لاعب مميز جدًا، عنده ثقة في نفسه ولفت نظري، والزمالك دايمًا مميز في تصعيد لاعبين كويسين من قطاع الناشئين، خاصة وقت ما يكون القيد واقف”.