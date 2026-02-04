النقل: ربط مترو الإسكندرية بشبكة السكك الحديدية والترام والقطار السريع | تفاصيل

يُعد مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي التي تنفذها الدولة حاليًا، حيث يحقق ربطًا مباشرًا ومتكاملًا بين المترو وشبكة السكك الحديدية والترام والقطار الكهربائي السريع، بما يعزز كفاءة منظومة النقل بالإسكندرية ويخدم ملايين الركاب يوميًا.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، كما يرتبط مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، إضافة إلى الربط مع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة، وهو ما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين مختلف وسائل النقل دون الحاجة لاستخدام السيارات الخاصة.

ويمتد مشروع المرحلة الأولى بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كيلومتر سطحي من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.2 كيلومتر حتى أبو قير، ويضم المشروع 20 محطة بواقع 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.

تركيب الكمرات لكباري المسار من محطة طوسون حتى محطة غبريال

وشهدت الأعمال الجارية تقدمًا ملحوظًا، حيث يتم حاليًا تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات الممتدة من محطة طوسون حتى محطة غبريال، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، فضلًا عن استمرار أعمال الأساسات والأعمدة للمحطات.

كما تتواصل أعمال التسوية وتنفيذ الأسوار داخل ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع بدء تنفيذ أعمال المباني والبنية الأساسية، في إطار الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

ويهدف مترو الإسكندرية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، من خلال الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، إلى جانب المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يسهم المشروع في رفع الطاقة القصوى للخط من 2850 راكبًا/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، مع تقليص زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، فضلًا عن تحسين مستويات الأمان بعد إلغاء المزلقانات والمعابر والتقاطعات مع الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 على طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كيلومترًا، وتضم 22 محطة، مع تقليل الحاجة إلى نزع ملكيات الأراضي.

كما يجري التخطيط للمرحلة الثالثة من مترو الإسكندرية، والتي تمتد من الكيلومتر 21 حتى مطار برج العرب، لربط مدينة الإسكندرية بالمطار، وتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة برج العرب، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة على المستوى الإقليمي.