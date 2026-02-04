رضا عبدالعال يهاجم أحمد عيد: «ملوش أي بصمة هجومية مع الأهلي»

شن نجم الكرة المصرية السابق، رضا عبدالعال، هجومًا حادًا على اللاعب الجديد أحمد عيد، جناح فريق الأهلي، بسبب أدائه في مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري.



وقال عبدالعال في فيديو على قناته بـ«يوتيوب»: «الأهلي معملش ولا هجمة منظمة طوال الشوط الأول أمام البنك. بصراحة، الفريق بيشحت كورة، والمدرب ييس توروب نزل كل الأوراق الهجومية بدون أي فلسفة أو بصمة».



وأضاف: «جماهير الأهلي عرفت قيمة محمد هاني لما شافوا أحمد عيد… لا بيعرف يلعب، لا يباصي، ولا يعمل كرة عرضية. ده ميلعبش أهلي ولا زمالك، عشان كده كان قايم دكة في المصري البورسعيدي لكريم العراقي».



وتابع عبدالعال: «أحمد عيد يتحمل 10% من هدف البنك الأهلي لأنه وصل متأخر وملحقش يغطي».



واختتم: «الأهلي مبيلعبش كورة، والصفقات اللي تعاقد معها الموسم الحالي، ما عدا تريزيجيه، أي حد تاني هاته على جنب».