شوبير عن تريزيجيه: أفضل صفقة في الأهلي بدون منازع

أشاد إلاعلامي أحمد شوبير بأداء نجم الأهلي محمود حسن تريزيجية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: تريزيجيه أفضل لاعب وأفضل صفقة بدون منازع في الأهلي .

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.