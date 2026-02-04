رضا عبدالعال ينتقد الشناوي: «هدف البنك الأهلي يتحمله بنسبة 90%»

شنّ رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، وكذلك على محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق، بسبب مستواهما في مباراة البنك الأهلي.



وقال عبدالعال، خلال فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، إن محمد علي بن رمضان لم يقدم الإضافة المنتظرة، واصفًا الصفقة بغير الناجحة، مؤكدًا أنه تم التعاقد معه مقابل مبالغ كبيرة دون مردود حقيقي داخل الملعب، معتبرًا أنه كان الأجدر رحيله بدلًا من محمد مجدي أفشة.



كما وجّه انتقادات قوية لمحمد الشناوي، مشيرًا إلى أن حارس الأهلي لم يتعرض سوى لمحاولتين خطيرتين، إحداهما كرة الهدف التي جاءت من زاوية ضيقة، وكان من المفترض التصدي لها، مؤكدًا أن الشناوي يتحمل مسؤولية الهدف بنسبة كبيرة.



وأضاف عبدالعال أن لكل لاعب وقته، مطالبًا بمنح الفرصة لحارس آخر، في إشارة إلى ضرورة تثبيت شوبير كحارس أساسي خلال الفترة المقبلة.

وتطرق عبدالعال أيضًا إلى التحكيم، معتبرًا أن هناك ضربة جزاء مستحقة لمحمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي، بعد تدخل من بن رمضان، موضحًا أنه لو كان هذا التدخل لصالح الأهلي لاحتُسبت ركلة جزاء دون تردد.