بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال
فترات الليل على أغلب الأنحاء. والأجواء اليوم الجمعة شديدة البرودة فى الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا شديدة البرودة ليلا والعظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 21 والصغرى 11 درجة.

الأرصاد تكشف خريطة الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

كما يتوقع الخبراء، بحسب بيان الهيئة، نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة. وأضافت الهيئة أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 21 08
بنها 21 10
دمنهور 21 10
وادي النطرون 20 09
كفر الشيخ 20 10
المنصورة 21 11
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 20 10
طنطا 19 09
دمياط 20 10
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 11
العريش 19 09
رفح 18 08
رأس سدر 19 10
نخل 18 04
كاترين 11 00
الطور 22 10
طابا 18 11
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 18 10
السلوم 17 09
سيوة 19 08
رأس غارب 22 11
الغردقة 21 12
سفاجا 22 11
مرسى علم 23 12
شلاتين 24 15
حلايب 22 13
أبو رماد 24 12
رأس حدربة 23 13
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 06
أسيوط 21 07
سوهاج 22 08
قنا 24 09
الأقصر 23 10
أسوان 24 10
الوادي الجديد 21 12
أبوسمبل 23 11
 

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:


المدينة العظمى الصغرى
مكة 28 18
المدينة 21 08
الرياض 17 07
المنامة 20 13
أبوظبى 22 16
الدوحة 19 14
الكويت 17 08
دمشق 15 02
بيروت 20 16
عمان 13 06
القدس 15 06
غزة 20 13
بغداد 22 07
مسقط 27 19
صنعاء 21 07
الخرطوم 22 15
طرابلس 18 13
تونس 17 12
الجزائر 17 12
الرباط 17 10
 

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:


المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 10 06-
إسطنبول 15 07
إسلام آباد 23 10
نيودلهى 19 09
جاكرتا 31 24
بكين 09 00
كوالالمبور 32 24
طوكيو 13 06
أثينا 16 07
روما 17 06
باريس 12 07
مدريد 10 06
برلين 10 05
لندن 11 06
مونتريال 04 03
موسكو 01 01-
نيويورك 09 08
واشنطن 11 07
نواكشوط 26 15
أديس أبابا 23 13

الأرصاد انخفاض درجات الحرارة شديدة البرودة شبورة مائية

