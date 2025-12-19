قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية

كتب محمود مطاوع

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الجمعة، لقاء ثنائيا لبحث عدد من الملفات على الساحة الإقليمية.

كما سيترأس رئيسا وزراء مصر ولبنان، جلسة مباحثات موسعة بمقر السراي الحكومي، لبحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية بحضور وفدي البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل أمس الخميس، والوفد رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبدء زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بأرض المطار، دولة الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، وجو وديع عيسى الخوري، وزير الصناعة اللبناني، رئيس بعثة الشرف، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان.

 ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.  

كما تشهد الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس الوزراء اليوم الجمعة، ومن المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.

الدكتور مصطفى مدبولي نواف سلام الساحة الإقليمية مصر ولبنان مباحثات موسعة التعاون

