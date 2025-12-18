مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

في مشهد يتكرر بوتيرة مقلقة، تصدرت نيجيريا عناوين الأخبار الدولية مجددًا إثر تصاعد الهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين ودور العبادة.

فبينما كان المصلون يؤدون شعائرهم الدينية في كنيسة بولاية "كوجي" بوسط البلاد، تحولت لحظات السكينة إلى حالة من الرعب والفوضى، حين اقتحم مسلحون المكان وقاموا باختطاف 13 مصليًا تحت تهديد السلاح، في واقعة تجسد عمق الأزمة الأمنية التي تعيشها البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم شهد تبادلًا لإطلاق النار بين المهاجمين ومجموعات الحماية الشعبية، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المعتدين قبل أن يلوذ البقية بالفرار ومعهم المختطفون إلى جهة مجهولة.

من جانبها، أعلنت السلطات النيجيرية بدء عمليات تمشيط وملاحقة واسعة لتعقب الجناة وتأمين إطلاق سراح الضحايا، وسط قلق شعبي متزايد من تكرار هذه الجرائم التي باتت تطال المدارس والتجمعات المدنية بصفة مستمرة.

وإذ يتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هذا الهجوم المروع، فإنه يؤكد أنه يمثل "رسالة دم جديدة" تكشف بوضوح عن ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية لكبح جماح الجماعات المسلحة.

ويحذر المرصد من أن امتداد الهجمات لتطال دور العبادة ينذر بتداعيات خطيرة على السلم المجتمعي والتعايش الديني، ويمنح الجماعات المتطرفة فرصة لاستغلال المشهد لتحقيق مكاسب دعائية وتوسيع نفوذها.