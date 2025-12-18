قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف أقلع عن الشيشة وأنتظم في الصلاة من جديد؟.. أمين الفتوى يجيب

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يُدعى حسام، قال فيه: «أنا بشرب شيشة وعاوز أقلع عنها وماشربش تاني، وعاوز أرجع للصلاة لأني مش مواظب عليها، أعمل إيه؟».

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الإقلاع عن التدخين خطوة عظيمة تستحق التحية، مؤكدًا أن التدخين والشيشة من المحرمات شرعًا لما فيهما من ضرر بالغ يؤدي إلى التهلكة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على الجسد باعتباره أمانة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، موضحًا أن التفريط في الصحة التي أنعم الله بها على الإنسان يُعد معصية يُسأل عنها العبد، خاصة في فترة الشباب التي هي زمن القوة والعافية.

وبيّن أمين الفتوى أن أول خطوة حقيقية للإقلاع عن التدخين هي الابتعاد عن صحبة السوء، لأن كثيرًا ممن يحاولون التوقف يعودون مرة أخرى بسبب رفقة تدعوهم للتجربة ولو لمرة واحدة، مؤكدًا أن الانقطاع التام عن هذه الصحبة ضرورة حتى ينجح الإنسان في ترك التدخين.

وأشار إلى أن العامل الثاني هو العزيمة الصادقة، موضحًا أن الإنسان يمتلك القدرة على الامتناع إذا صدقت إرادته، وضرب مثالًا بشهر رمضان، حيث يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والتدخين ساعات طويلة بعزيمة داخلية، داعيًا إلى استحضار هذه العزيمة خارج رمضان أيضًا.

وأكد الشيخ محمد كمال أهمية الإكثار من الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، وعلى الإنسان أن يسأل الله الثبات والقوة وصرف أصدقاء السوء، كما شدد على ضرورة الإكثار من ذكر الله، لأن القلب إذا امتلأ بالذكر اطمأن وابتعد عن المعاصي، مستشهدًا بقوله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

وفيما يتعلق بالعودة إلى الصلاة، أوضح أمين الفتوى أن الصلاة عبادة لا تقبل النيابة، فلا يمكن لأحد أن يصلي عن أحد، وهي العبادة الوحيدة التي لا تُقضى عن الغير، مؤكدًا أن الصلاة هي النور الحقيقي الذي يُعين الإنسان على ترك المعاصي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة نور».

وبيّن أن المحافظة على الصلاة تبدأ بترك كل شيء عند سماع الأذان، والوضوء، ثم صلاة ركعتي السنة تمهيدًا للفريضة، مع أداء الصلوات في أوقاتها، والدعاء بعد الصلاة بالدعاء النبوي: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»، لما فيه من إظهار الافتقار إلى الله وطلب العون على الثبات.

وأضاف أن استشعار الوقوف بين يدي الله أثناء الصلاة، وتخيل أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة في الحياة، يعين على الخشوع والمحافظة عليها، مؤكدًا أن الصلوات التي تركها الإنسان سابقًا يجب عليه قضاؤها، عملًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

وفي رده على سؤال آخر حول تأثير التدخين على الوضوء، أوضح الشيخ محمد كمال أن التدخين لا ينقض الوضوء، لكنه عادة سيئة لا يجوز معها إيذاء المصلين أو الملائكة برائحة كريهة داخل المسجد، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، داعيًا إلى تنظيف الفم والأسنان جيدًا قبل دخول المسجد.

تأثير التدخين على الوضوء كيف أقلع عن الشيشة وأنتظم في الصلاة من جديد الإقلاع عن التدخين خطوة عظيمة تستحق التحية التدخين والشيشة من المحرمات عاوزة ارجع اصلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين

ترشيحاتنا

نابولي وميلان

نابولي يتجاوز ميلان بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي

أسامة فيصل

الغندور: اختبار طبي يحسم موقف أسامة فيصل قبل مواجهة زيمبابوي

السعودية والإمارات

فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد