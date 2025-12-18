قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
تحقيقات وملفات

انتظام التصويت.. محافظ الغربية يواصل متابعته الميدانية في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل لجان مركز ومدينة السنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث أجرى جولة موسعة استمرت قرابة ثلاث ساعات داخل عدد من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة السنطة وقرى المركز، في إطار حرص المحافظة على التواجد الميداني المباشر والاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة وآمنة.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت جولة محافظ الغربية المرور على عدد من مقار التصويت بقرى السنطة، حيث تابع انتظام العمل داخل اللجان، والتزام الأطقم القضائية والإدارية، وتوافر المستلزمات اللوجستية، وحسن تطبيق الإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية، بما يضمن سهولة التصويت وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على مشاركة المواطنين، إلى جانب متابعة مستوى الانضباط داخل محيط اللجان وتيسير حركة الدخول والخروج.

وحرص اللواء أشرف الجندي خلال الجولة على متابعة مستوى التنظيم خارج اللجان، والاطمئنان على توفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، والتأكد من توافر الكراسي والمظلات، وجاهزية مصادر الطاقة الاحتياطية والإضاءة البديلة، ووجود فرق الإسعاف والدعم الطبي بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجّه برفع أي إشغالات بمحيط اللجان، ورفع كفاءة النظافة العامة، وتحسين حالة الشوارع المؤدية لمقار التصويت، مع استمرار التواجد التنفيذي والأمني لضمان الانضباط الكامل طوال فترة الانتخابات.

وخلال جولته، لم تقتصر لقاءات محافظ الغربية مع أهالي قرى السنطة على متابعة العملية الانتخابية فقط، بل حرص على التوقف والاستماع بشكل مباشر لمطالب المواطنين ومشكلاتهم اليومية المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة، حيث دار حوار مفتوح مع الأهالي، استمع خلاله إلى ملاحظاتهم حول احتياجات القرى، مؤكدًا لهم أن مطالبهم محل اهتمام مباشر، وأنها على رأس أولويات العمل التنفيذي، موجّهًا بسرعة دراستها والتعامل معها من خلال الأجهزة المختصة، بما يحقق استجابة حقيقية تعكس قرب الدولة من المواطن.

وأعرب عدد من أهالي قرى السنطة عن تقديرهم لحرص محافظ الغربية على التواجد بينهم والاستماع إليهم عن قرب، مشيدين بأسلوب التواصل المباشر واهتمامه بمشكلاتهم الخدمية بعيدًا عن أي اعتبارات، ومؤكدين أن هذا النهج يعزز الثقة ويشجع على المشاركة الإيجابية في مختلف الاستحقاقات.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي أن التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إليهم يمثل نهج عمل ثابت لا ينفصل عن أي جولة أو متابعة، مشددًا على أن الانتخابات تمثل استحقاقًا وطنيًا مهمًا، وأن نجاحها يرتبط بوعي المواطن ومشاركته، كما أن تلبية احتياجات الأهالي والعمل على حل مشكلاتهم يأتي في قلب مسؤولية المحافظة.

انتظام التصويت 

وأشار محافظ الغربية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية، مؤكدًا انتظام اليوم الثاني لجولة الإعادة بجميع لجان المحافظة، في ظل تعاون كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق الذي يليق بالدولة المصرية وأبناء الغربية.

وفي ختام جولته، وجّه اللواء أشرف الجندي رسالة لأهالي مركز ومدينة السنطة وكافة أبناء المحافظة، دعاهم خلالها إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن صوت المواطن أمانة ومسؤولية وطنية، وأن المشاركة تعكس وعي المجتمع بدوره في دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية، قائلاً:
«مشاركة المواطن هي الأساس في إنجاح أي استحقاق ديمقراطي، والاستماع لمطالبه والعمل على تلبيتها التزام لا نحيد عنه».

