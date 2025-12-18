وفد دار الإفتاء يشارك بالمؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

شارك وفد دار الإفتاء المصرية في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز، والدكتور وليد رشاد، والدكتور أحمد مجدي حجازي، إلى جانب نخبة من الباحثين والمتخصصين. ونقل الوفد تحيات فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، مؤكداً اهتمام الدار بالقضايا المستجدة في ضوء الثورة التكنولوجية.

وضم الوفد الدكتور رضا أحمد زايد، مدير إدارة البرمجيات ونظم المعلومات، والدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية، حيث استعرضوا جهود الدار في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن خدماتها الإفتائية والبحثية، بما في ذلك المؤشر العالمي للفتوى ومركز الاستشراف الإفتائي، الذي يسهم في رصد الظواهر الاجتماعية والفكرية وتحليلها علمياً لدعم صناع القرار، مع مراعاة البعد الأخلاقي والاجتماعي.

وأشار الوفد إلى ريادة الدار في توظيف التكنولوجيا الحديثة في جميع إداراتها وفروعها المختلفة، مؤكداً دورها في حماية مقاصد الشريعة ومواجهة محاولات طمس الهوية القومية، وأوصت الورقة البحثية بدمج تعليم رشيد للذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسية قبل الجامعية وتضافر جهود علماء الشريعة والقانون والاجتماع والتكنولوجيا لتطوير نظم قومية لتوطين التكنولوجيا.

وتأتي المشاركة اضطلاعًا بدور دار الإفتاء المصرية العلمي والمجتمعي في التفاعل مع القضايا المعاصرة وترسيخًا لنهجها في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي توظيفًا منضبطًا بالقيم الأخلاقية ومقاصد الشريعة، وبما يعزز الأمن الفكري ويحفظ الهوية الوطنية، ويسهم في بناء رؤية علمية متكاملة تدعم مسارات التنمية وصناعة القرار الرشيد.