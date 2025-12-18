الأهلي يعلن قائمته لمواجهة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

أعلن المدير الفني الدنماركي ييس توروب قائمة فريق الأهلي لمباراة الغد أمام سيراميكا، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشهد القائمة حضور جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء استعدادًا لمواجهة قوية يسعى خلالها الأهلي لتعزيز موقعه في جدول المجموعة.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا تضمنت:

محمد سيحا، حازم جمال، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شريف، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، إبراهيم عادل، عمر معوض، إبراهيم الأسيوطي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات للبطولة.