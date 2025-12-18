من الإنتاج إلى المواطن مباشرة.. «سوبر توفير» و«مستقبل مصر» يعززان توافر السلع بأسعار عادلة وجودة مضمونة

في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تواصل منافذ «سوبر توفير» دورها في إتاحة السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مضمونة، من خلال شبكة واسعة تضم 1337 منفذًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول وتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وتسهم منافذ «مستقبل مصر» في خفض الأسعار عبر تقليل حلقات التداول، من خلال توصيل المنتجات مباشرة من مصادر الإنتاج إلى المستهلك، بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية وضمان طرح السلع بأسعار مناسبة وجودة مستقرة.

ويأتي هذا النموذج المتكامل في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والحد من الفاقد والهدر، وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق استدامة توافر السلع الأساسية.

كما تمثل هذه المنافذ ركيزة مهمة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة التوزيع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.