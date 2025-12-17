قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تموين الوادي الجديد: تنفيذ حملات تفتيش مكثفة بالداخلة وبلاط وتحرير 21 مخالفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شنت إدارتا تموين الداخلة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد حملة تفتيش مكبرة على المخابز المدعمة والأسواق ومنافذ البيع، في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين، لمتابعة السلع الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة.

- تحرير 21 محضرا تموينيا متنوعا

استهدفت الحملات كلا من المخابز، وتجار التموين، والمطاعم، وأسواق الخضر والفاكهة واسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر، شلمت محاضر نقص في وزن الخبز، عدم وجود قائمة إعلان، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم اعطاء بون و عدم انتظام في السجل البترولي (سجل 21) بأحد مستودعات البوتاجاز بعزب القصر، وفى أسواق الخضر والفاكهة والأنشطة التجارية تم تحرير محاضر عدم إعلان الأسعار، وعدم حمل الشهادات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات والعرض على النيابة العامة.

وأكدت المديرية مواصلة حملاتها المكثفة على مدار الساعة لمواجهة أي تلاعب بالسلع التموينية، بما يضمن الحفاظ على دعم الخبز المقدم لمحدودي الدخل، ومنع تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق المواطن، كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 وغرفة عمليات مديرية التموين 0922928959، أو من خلال رسائل الصفحة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تموين

