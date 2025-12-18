قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
أخبار العالم

إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية مهينة على جدار البيت الأبيض

القسم الخارجي

أثارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد عرض لوحة تذكارية ساخرة من الرئيس السابق جو بايدن على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض، في خطوة اعتبرت تصعيدًا سياسيًا ورمزيًا يعكس عمق الانقسام داخل المشهد السياسي الأمريكي.

بايدن الناعس

اللوحة، التي وضعت بشكل بارز، تصف بايدن بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، وتتهمه بدفع البلاد «إلى حافة الدمار»، كما أعادت استخدام لقب «جو بايدن الناعس»، وهو توصيف لطالما لجأ إليه ترامب خلال حملاته الانتخابية لتصوير منافسه السابق على أنه ضعيف وغير قادر على القيادة.

ولم تقتصر الرسائل التي تحملها اللوحة على الطابع الشخصي، بل تضمنت أيضًا تكرارًا لادعاءات ترامب بشأن انتخابات عام 2020، والتي يصر على وصفها بـ«المزورة»، رغم عدم وجود أدلة قانونية تثبت ذلك. كما حملت اللوحة الحزب الديمقراطي مسؤولية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، في سردية تتبناها أوساط مقربة من ترامب لتبرير مواقفهم من السياسة الخارجية خلال إدارة بايدن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن معرض لصور الرؤساء الأمريكيين جرى تركيبه سابقًا على مبنى البيت الأبيض. غير أن المعرض لفت الأنظار بشكل خاص بسبب غياب صورة الرئيس السابق جو بايدن، حيث وضع بدلًا منها صورة لما يعرف بـ«قلم التوقيع الآلي»، وهو جهاز يستخدم لإعادة إنتاج التوقيعات الرسمية، في إشارة ساخرة إلى اتهامات متكررة من ترامب وحلفائه بأن بايدن لم يكن يدير شؤون الحكم بنفسه.

ويعكس هذا التصرف استمرار نهج ترامب القائم على المواجهة المباشرة مع سلفه، حتى بعد عودته إلى البيت الأبيض، في وقت تسعى فيه إدارته إلى ترسيخ رواية سياسية مغايرة للفترة التي حكم فيها الديمقراطيون. ويرى مراقبون أن استخدام رموز داخل مقر الرئاسة الأميركية لتصفية حسابات سياسية غير مسبوق بهذا الوضوح، وقد يزيد من حدة الاستقطاب الداخلي.

ترامب بايدن بايدن الناعس البيت الأبيض لوحة تذكارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

