إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية مهينة على جدار البيت الأبيض

أثارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد عرض لوحة تذكارية ساخرة من الرئيس السابق جو بايدن على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض، في خطوة اعتبرت تصعيدًا سياسيًا ورمزيًا يعكس عمق الانقسام داخل المشهد السياسي الأمريكي.

بايدن الناعس

اللوحة، التي وضعت بشكل بارز، تصف بايدن بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، وتتهمه بدفع البلاد «إلى حافة الدمار»، كما أعادت استخدام لقب «جو بايدن الناعس»، وهو توصيف لطالما لجأ إليه ترامب خلال حملاته الانتخابية لتصوير منافسه السابق على أنه ضعيف وغير قادر على القيادة.

ولم تقتصر الرسائل التي تحملها اللوحة على الطابع الشخصي، بل تضمنت أيضًا تكرارًا لادعاءات ترامب بشأن انتخابات عام 2020، والتي يصر على وصفها بـ«المزورة»، رغم عدم وجود أدلة قانونية تثبت ذلك. كما حملت اللوحة الحزب الديمقراطي مسؤولية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، في سردية تتبناها أوساط مقربة من ترامب لتبرير مواقفهم من السياسة الخارجية خلال إدارة بايدن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن معرض لصور الرؤساء الأمريكيين جرى تركيبه سابقًا على مبنى البيت الأبيض. غير أن المعرض لفت الأنظار بشكل خاص بسبب غياب صورة الرئيس السابق جو بايدن، حيث وضع بدلًا منها صورة لما يعرف بـ«قلم التوقيع الآلي»، وهو جهاز يستخدم لإعادة إنتاج التوقيعات الرسمية، في إشارة ساخرة إلى اتهامات متكررة من ترامب وحلفائه بأن بايدن لم يكن يدير شؤون الحكم بنفسه.

ويعكس هذا التصرف استمرار نهج ترامب القائم على المواجهة المباشرة مع سلفه، حتى بعد عودته إلى البيت الأبيض، في وقت تسعى فيه إدارته إلى ترسيخ رواية سياسية مغايرة للفترة التي حكم فيها الديمقراطيون. ويرى مراقبون أن استخدام رموز داخل مقر الرئاسة الأميركية لتصفية حسابات سياسية غير مسبوق بهذا الوضوح، وقد يزيد من حدة الاستقطاب الداخلي.