شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر للتايكوندو للشباب ١٠ ميداليات من اصل عشر منافسات في اليوم الأول لمنافسات التايكوندو بدورة الالعاب الافريقية للشباب والتى تستضيفها العاصمة الانجولية لواندا وجاءت الميداليات بواقع ٥ ميداليات ذهبية ومثلها فضية.

الميداليات الذهبية

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كل من عمرو وسام في وزن تحت ٦٨ ورقية مصطفى في وزن تحت ٤٢ وليان ياسر في وزن تحت ٤٦ ورغد شريف في وزن تحت ٥٢ وسلمى عبد المجيد في وزن تحت ٦٨.

وحصل على الميدالية الفضية كل من ياسين حسن كمال في وزن تحت ٤٥ ومازن احمد صبري في وزن تحت ٥١ وعلى امير في وزن تحت ٥٩ وعبد الرحمن كرم في وزن تحت ٧٨ وسلمى عصام ميزان فى وزن تحت ٥٩.

ويترأس البعثة حازم قنديل امين صندوق الاتحاد ويضم الجهاز الفني كلا من تامر عبد المنعم مديرا فنيا وعمرو عبد الرازق وحسني عزت مدربين

منافسات غدا

هذا ويستكمل باقى لاعبى المنتخب منافسات غدا حيث سيلعب كل من: يوسف حسن وياسين عمرو وعلي أحمد وياسين أسامه ويوسف أمين وجنة بدر ولمى ياسر وحلا هاني وأميرة محمد وهنا خالد

تحقيق نتائج متميزة

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد والنائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحاد العربي والإفريقي ودول البحر المتوسط، والتي تساهم في تحقيق نتائج مميزة للتايكوندو المصري على المستويات القارية والدولية والعالمية، مؤكدًا مكانة مصر كإحدى القوى الكبرى في اللعبة وصناعة أبطال يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.