الاتحاد المصري للتايكوندو يعتمد جدول أعماله وتعديلات اللائحة بالإجماع

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى بإجماع الحضور جدول الأعمال بالكامل خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد بمقر الإتحادات الأولمبية المصرية بـ ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور والتصويت.

انعقد الاجتماع العادى والخاص تحت الإشراف القضائى وبحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وذلك في إطار الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الرياضي.

ومن مجلس الادارة :  مجدي طايل نائب رئيس الاتحاد وعضوا المجلس المهندس محمد عجيزة وهيثم الجداوي كما شارك بالاجتماع :المهندس عمرو مصيلحى رئيس الإتحاد المصرى لكرة السلة.

جدول أعمال الجمعية العمومية للتايكوندو


وهذا وقد شهدت أعمال الجمعية العمومية تفاعلا واضحا من الأعضاء، حيث جرت مناقشات موسعة حول الملفات المطروحة، في إطار الحرص على تقييم المرحلة الماضية ووضع تصور واضح للمرحلة المقبلة بما يخدم تطوير رياضة التايكوندو على المستوى المحلي والدولي.

كذلك بالإجماع اعتمدت الجمعية العمومية الخاصة تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديلات قانون الرياضة الجديد

واستعرضت الجمعية العمومية جميع نتائج وإنجازات المنتخبات الوطنية للتايكوندو خلال الفترة الماضية، مع الإشادة بالجهود المبذولة على المستويين القاري والدولي، وما تحقق من نتائج إيجابية بإسم مصر.كما تم اعتماد تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن أعماله خلال موسم 2024 – 2025، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا للأنشطة، والبطولات، وخطط التطوير الفني والإداري التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأقرت الجمعية العمومية برامج النشاط وخطة العمل للفترة المقبلة، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات، مع اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

واختتمت أعمال الجمعية العمومية بمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025 – 2026، والتي حظيت بموافقة الأعضاء، في إطار السعي لمواصلة دعم المنتخبات والأنشطة المختلفة للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اعتماد جدول الأعمال بالكامل ليؤكد حالة الاستقرار الإداري داخل الاتحاد المصري للتايكوندو، ويمنح مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد مصطفى الضوء الأخضر لاستكمال خططه التطويرية خلال الموسم الجديد.

