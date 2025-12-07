وزير الرياضة يستقبل أبطال التايكوندو المصري بعد الإنجاز التاريخي في بطولة العالم

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعثة منتخب مصر للتايكوندو تحت 21 سنة، عقب عودتهم من كينيا بعد تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم، المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

حيث نجح أبطال مصر في حصد ثلاث ميداليات عالمية؛ جاءت ذهبية معتز عاصم في وزن أقل من 54 كجم، وبرونزية ملك سامي في وزن أقل من 73 كجم، وبرونزية عمر فتحي في وزن أقل من 68 كجم، كما نجح المنتخب في احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للرجال، في مؤشر يعكس التطور المستمر الذي يحققه التايكوندو المصري على الساحة الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق في كينيا يمثل امتداداً للدعم الكبير الذي توليه الدولة للرياضات الفردية، مشدداً على أن هذا الجيل الواعد من اللاعبين يشكل نواة لمستقبل التايكوندو المصري، وأن الوزارة مستمرة في توفير كل عناصر الرعاية والتأهيل لضمان الحفاظ على هذه النجاحات وتعزيزها.

وأشاد المستشار محمد مصطفى بجهود الاتحاد في تطوير اللعبة ودعم المواهب الشابة، موضحاً أن العمل المتواصل مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كان سببًا مباشراً في تحقيق هذه النتائج المميزة.

