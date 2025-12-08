محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تحرز تقدما.. وبحث الضمانات الأمريكية

أفاد موقع "أكسيوس" بأن محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا لإنهاء الحرب أحرزت تقدما ملحوظا خاصة في ملف الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، حيث تبحث الولايات المتحدة تطوير أفكار جديدة لتجاوز عقبة تنازل أوكرانيا عن أراضي لروسيا.



الضمانات الأمريكية

و بحسب موقع أكسيوس، اقتربت أطراف محادثات السلام من الوصول إلى اتفاق، حيث حققت تقدماً كبيراً في قضية ضمانات الأمن الأمريكية لأوكرانيا، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من العمل لضمان تفسير الجانبين لمسودة الضمانات الأمنية بشكل متطابق.

وصرحت أولها ستيفانيشينا، السفيرة الأوكرانية في واشنطن، يوم السبت، بأن القضايا الأكثر تحدياً تتعلق بالأراضي وضمانات الأمن، و الولايات المتحدة تهدف إلى أن تكون الحلول المتفق عليها واقعية وعادلة ومستدامة، مؤكدة على أهمية الاجتماعات المباشرة، و استمرار المفاوضات.

وقال مسؤول أوكراني: "نحتاج إلى مراجعة جميع المسودات وإجراء جلسة عصف ذهني".

المباحثات بشأن عقبة التنازل عن الأراضي

ونقل اكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما إن مكالمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مع مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، استمرت ساعتين، وأنهم ناقشوا قضايا الأراضي وضمانات الأمن.

ولفت إلى أن المكالمة اختتمت 3 أيام من مفاوضات مكثفة بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين رفيعي المستوى في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية بشأن خطة السلام المقترحة من ترمب، كما جاءت بعد اجتماع استمر 5 ساعات بين ويتكوف وكوشنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع إن مناقشة قضية الأراضي كانت صعبة، لافتاً إلى أن روسيا لا تزال تطالب بانسحاب أوكرانيا من مناطق تسيطر عليها في إقليم دونباس.



ونقل الموقع عن مصدر ثان قوله إن الولايات المتحدة تحاول تطوير أفكار جديدة لتجاوز عقبة الأراضي.

محادثات في لندن



ومن المتوقع أن يسافر ممثلو أوكرانيا في محادثات فلوريدا إلى لندن لإطلاع زيلينسكي على المقترحات الأميركية، قبل لقائه مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بحسب موقع أكسيوس.