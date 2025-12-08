الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في مقاطعتي زابوروجيه ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن قواتها حررت بلدة تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان - أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الطيران والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لها، استهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية ومرافق تجميع وتخزين للطائرات المسيرة بعيدة المدى، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة.



وتابعت أن وحداتها حسنت مواقعها على جبهات القتال، واستهدفت مجموعة "الشمال" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاراتشينو ويوناكوفكا وكوندراتوفكا وأليكسيفكا في مقاطعة سومي"، وبلغت خسائرها في هذا الاتجاه بلغ نحو 205 عسكريين ودبابة ومركبة قتالية مدرعة ونظام صواريخ مضاد للطائرات ومدفع فرنسي الصنع و19 مركبة ومحطتي رادار مضادة للبطاريات و3 مستودعات للذخيرة والإمدادات



وأوضحت أن مجموعة "الغرب" تواصل استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، وبلغت الخسائر الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 210 عسكريين ودبابة و3 مركبات قتالية مدرعة و13 مركبة و3 مدافع مدافع ميدانية ومحطة حرب إلكترونية و9 مستودعات ذخيرة.



وأشارت إلى أن مجموعة "الجنوب" حررت بلدة تشيرفونوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت التشكيلات الأوكرانية في مناطق قرى ستيبانيفكا وسيفيرسك وبلاتونوفكا وبيريستوك وزفانيفكا وبيتروفسكوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بخسائر نحو 145 عسكريا و3 مركبات قتالية مدرعة و12 شاحنة ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للذخيرة والعتاد.



وأفادت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة "المركز" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت التشكيلات الأوكرانية في مناطق سيرجيفكا وفولنوي وجريشينو ورودينسكوي وأوداشنوي وتوريتسكوي وبيليتسكوي من جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوبافلوفكا من مقاطعة دنيبروبتروفسك، محققة خسائر نحو 425 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 مركبات ومحطة حرب إلكترونية، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية في منطقة مجموعة الشرق نحو 250 جنديا و5 مركبات قتالية مدرعة و8 مركبات ومستودع ذخيرة.