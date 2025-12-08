قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحيي

أعلن بنك مصر الحكومي؛ عن إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار والتي توفر حلولًا مرنة لتنمية مدخرات واستثمارات العملاء فهي تمتاز بإختلاف في مستويات المخاطر وتحقيق عوائد جيدة بالنسبة إليهم.

أبرز الصناديق

قال البنك إن تلك أصول الصناديق الاستثمارية تتنوع بين

·الأسهم

·أدوات الدخل الثابت

·تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من يدير صناديق بنك مصر

يدير صناديق بنك مصر الاستثمارية؛ شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول وهو ذراع استثماري تابع له

يحقق البنك ميزة إضافية خلال الفترة الحالية تتمثل في إلغاء عمولات الاسترداد لفترة محدودة.

ويحقق الصندوق أيضا توازنًأ في الجمع بين عوائد الأسهم واستقرار أدوات الدخل الثابت بحيث يخصص

·70% من أمواله للاستثمار في الأسهم

· 30% للأدوات ذات العائد الثابت

هذا المزج يُحقق تنويعًا فعّالًا للمحفظة ويتيح للمستثمر الاستفادة من حركة السوق مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

صناديق الاستثمار في البورصة

يتميز ذلك الصندوق بأنه يساعد العملاء والمستثمرين من استثمار أموالهم في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية.

يمتاز الصندوق بـ

·إتاحة الشراء والاسترداد اليومي

·الاسترداد دون أي عمولات

·ويعتمد الصندوق على تنويع محفظته عبر قطاعات مختلفة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

صندوق الحصن

يعد ذلك الصندوق مناسبا للراغبين في استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

·إذ يستثمر في الأسهم وفق ضوابط شرعية واضحة وتحت إشراف لجنة رقابة شرعية متخصصة

·مع إتاحة الشراء يوميًا والاسترداد أسبوعيًا.

صندوق العمر:

يعتبر ذلك الصندوق المستثمر الأكثر تحفظًا حيث :

فهو يوجّه 30% فقط من أمواله نحو الأسهم

·يخصص 70% للسندات الحكومية وأذون الخزانة

·يحقق مستوىً مرتفعًا من الأمان والاستقرار

·يمتاز الصندوق بإمكانية الشراء بنظام “الباقات” التي يمكن تقسيط قيمتها

· الاسترداد أسبوعيًا

· ضمان رأس المال بعد ثلاث سنوات.

ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.



 

الاستثمار البنوك بنك مصر تمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

سلوت - محمد صلاح

تقارير: سلوت يعاقب محمد صلاح ويستبعده من مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

الزمالك

الزمالك يناقش الميزانية والموازنة الجديدة في عموميته العادية غدًا

محمد صلاح

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام أنتر ميلان بقرار سلوت وإدارة ليفربول

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد