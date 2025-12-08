كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب

أعلن بنك مصر الحكومي؛ عن إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار والتي توفر حلولًا مرنة لتنمية مدخرات واستثمارات العملاء فهي تمتاز بإختلاف في مستويات المخاطر وتحقيق عوائد جيدة بالنسبة إليهم.

أبرز الصناديق

قال البنك إن تلك أصول الصناديق الاستثمارية تتنوع بين

·الأسهم

·أدوات الدخل الثابت

·تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من يدير صناديق بنك مصر

يدير صناديق بنك مصر الاستثمارية؛ شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول وهو ذراع استثماري تابع له

يحقق البنك ميزة إضافية خلال الفترة الحالية تتمثل في إلغاء عمولات الاسترداد لفترة محدودة.

ويحقق الصندوق أيضا توازنًأ في الجمع بين عوائد الأسهم واستقرار أدوات الدخل الثابت بحيث يخصص

·70% من أمواله للاستثمار في الأسهم

· 30% للأدوات ذات العائد الثابت

هذا المزج يُحقق تنويعًا فعّالًا للمحفظة ويتيح للمستثمر الاستفادة من حركة السوق مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

صناديق الاستثمار في البورصة

يتميز ذلك الصندوق بأنه يساعد العملاء والمستثمرين من استثمار أموالهم في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية.

يمتاز الصندوق بـ

·إتاحة الشراء والاسترداد اليومي

·الاسترداد دون أي عمولات

·ويعتمد الصندوق على تنويع محفظته عبر قطاعات مختلفة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

صندوق الحصن

يعد ذلك الصندوق مناسبا للراغبين في استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

·إذ يستثمر في الأسهم وفق ضوابط شرعية واضحة وتحت إشراف لجنة رقابة شرعية متخصصة

·مع إتاحة الشراء يوميًا والاسترداد أسبوعيًا.

صندوق العمر:

يعتبر ذلك الصندوق المستثمر الأكثر تحفظًا حيث :

فهو يوجّه 30% فقط من أمواله نحو الأسهم

·يخصص 70% للسندات الحكومية وأذون الخزانة

·يحقق مستوىً مرتفعًا من الأمان والاستقرار

·يمتاز الصندوق بإمكانية الشراء بنظام “الباقات” التي يمكن تقسيط قيمتها

· الاسترداد أسبوعيًا

· ضمان رأس المال بعد ثلاث سنوات.

ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.





