أصل الحكاية

مفاجأة تقرب منتخب مصر من التأهل لربع نهائي كأس العرب.. ماذا حدث؟

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
أحمد أيمن

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى ملعب البيت في قطر، غدا الثلاثاء، حيث يستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراته أمام الأردن فى الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العرب.

تعد مباراة الغد هي مباراة الحسم للمنتخب المصري، حيث يحتاج الفوز لحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب رفقة المنتخب الأردني.

على الصعيد الأخر، حسم منتخب النشامى مقعده في الدور القادم بعد فوزه في المباراتين السابقتين وتحقيقه العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، الأمر الذي دفع مدرب الأردن إلى اتخاذ قرار قد يقرب الفراعنة من التأهل.

موعد مباراة مصر والأردن 

تُقام مباراة مصر والأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب، غدا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 على أرضية ملعب البيت.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن، والساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حصد نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع منتخب الإمارات والكويت بنتيجة 1-1، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه أمام الفراعنة بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية)،كما تقوم قناة MBC مصر 2 ببث مباريات منتخب مصر فى كأس العرب.

وسيتم بث اللقاء تحديداً على قناة beIN SPORTS HD المفتوحة ليتمكن الجمهور العربي من متابعة المواجهة المرتقبة مجاناً.

مفاجأة منتخب مصر أمام الأردن

أكد المدير الفني المغربي جمال السلامي، مدرب الأردن، إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في المباراة المقبلة أمام منتخب مصر، بعد أن ضمن في وقت سابق تأهله إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العرب 2025.

وقال السلامي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأردن ومصر: "مباراة منتخب مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا من أجل الحفاظ على النسق الخاص بنا، وكذلك هي مباراة مهمة لأنها ستحدد المتأهل الثاني في المجموعة".

وأضاف مدرب الأردن: "حققنا هدفنا الرئيسي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لذا أنوي إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمام منتخب مصر، وسأحسم اختياراتي في التشكيل بعد المران الأخير".

ترتيب مجموعة مصر بكأس العرب

رفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط متربعًا على قمة جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد الفراعنة فى الوصافة ومن بعدهم الكويت برصيد نقطة لكل منهما، وتتواجد الإمارات فى القاع.

وللمرة الثانية على التوالي والثالثة فى تاريخ البطولة، تشارك مصر بالمنتخب الثاني في كأس العرب بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأوليمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول فى النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

