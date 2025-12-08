قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الصينية: التعايش السلمي الخيار الصحيح للعلاقات بين بكين وواشنطن
كاف يكشف التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
منال عوض: انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالدقهلية
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
رياضة

منتخب مصر بـ الأبيض والأردن بـ الأحمر فى كأس العرب غدا

الإجتماع الفني لمباراة مصر والأردن
الإجتماع الفني لمباراة مصر والأردن
يسري غازي

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الأردن، والمقررة إقامتها غدًا، عن ارتداء منتخبنا، الزي الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الأردني، الزي الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني كل من: أيمن حافظ، المدير الإداري، ومحمد منجي، إداري الفريق، وإسلام شاكر مسئول المهمات.
 

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن
يختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.

ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.

وتضم مجموعة مصر منتخبات الكويت والإمارات والأردن حيث يتصدر النشامي المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الفراعنة في المركز الثاني بنقطتين والإمارات في المركز الثالث بنقطة فيما يأتي المنتخب الكويتي رابعا بنقطة.

وتعادل منتخب مصر إيجابيًا مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى حيث افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

فيما فاز منتخب الأردن ضد الإمارات بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأولى.

منتخب مصر كأس العرب الأردن حلمي طولان منتخب الإمارات منتخب الكويت

