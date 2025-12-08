قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب

السعودية
السعودية

يلتقي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة منتخب السعودية مع المغرب في صدام قوى ومثير ضمن منافسات المجموعة الثانية لمنافسات بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر وتستمر حتي ١٨ ديسمبر الجاري.


وحسم منتخب السعودية تأهله إلى الدور التاني بعد فوزه على عُمان 2-1 وجزر القمر 3-1، لكنه يأمل بالتشبث بالصدارة فى عاشر لقاء مع المغرب وتحقيق فوزه الرابع عليه.

وسبق للمنتخبين أن التقيا 9 مرات كانت الغلبة فيها للمغرب الذى فاز فى أربع مباريات، مقابل ثلاث خسارات وتعادلين.

وكان المنتخب السعودى لعب مباراته الماضية بقيادة الفرنسى فرانسوا رودريجيز، مساعد مواطنه هيرفيه رونار الذى تزامنت المباراة مع حضوره قرعة كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الامريكية.

وكشف رودريجيز فى المؤتمر الصحفى قبل المباراة أن فريقه يترقب عودة رونار وأنه هو سيقرر من سيشرك ومن سيرتاح اليوم خاصة بعد ان تم حسم بطاقة التأهل الي الدور التالي 

ومن المتوقع ألا تبدأ السعودية بجميع لاعبيها الأساسيين بعد ضمان التأهل وإراحتهم للدور المقبل.

التأهل السادس للسعودية

وهذا التأهل السادس لمنتخب السعودية من دور المجموعات فى كأس العرب فى سابع مشاركة، إذ كان غادر البطولة من الدور الأول مرة واحدة فى النسخة الماضية التى استضافتها قطر أيضا.

أما منتخب المغرب الذى خرج بتعادل فى مباراته الأخيرة أمام عمان من دون أهداف، فيدخل المباراة بغياب مهاجمه عبد الرزاق حمدلله الذى تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام عُمان.

ويتعيّن على المغربيين تحقيق التعادل على الأقل لحسم التأهل على حساب عُمان التى تتمسك بالأمل أمام جزر القمر على ملعب 974.

ويحتاج منتخب عمان إلى الفوز على جزر القمر بفارق أكثر من هدفين وخسارة منتخب المغرب ليضمن مرافقة منتخب السعودية إلى دور الثمانية.

