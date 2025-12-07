قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
أخبار البلد

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة
عبد الفتاح تركي

إجازات 2026 .. يشهد عام 2026 في مصر حزمة من الإجازات الرسمية التي ينتظرها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب العاملين في قطاع التعليم، لما تمثله هذه العطلات من أهمية اجتماعية ووطنية وعائلية، فضلا عن دورها في تخفيف ضغط العمل وإعادة توزيع الوقت، بما يحقق قدرًا من الراحة والتنظيم.

الإجازات جزء من منظومة تشريعية تعتمدها الدولة عبر قرارات رسمية، ما يجعلها ركنا ثابتا في جدول العمل السنوي للموظفين والمعلمين داخل الجمهورية، ومناسبة تحمل طابعا خاصا لدى المصريين.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

وتشكل العطلات الوطنية مناسبة للتذكير بمحطات راسخة في التاريخ المصري، إذ تحيي الدولة خلالها مناسبات مثل عيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير وذكرى تحرير سيناء وثورة الثلاثين من يونيو وذكرى الثالث والعشرين من يوليو.

وتمثل هذه الأيام لحظات فخر تستدعي سجلا من الإنجازات الوطنية، وترتبط عادة بفعاليات رسمية وبرامج توثيقية تسلط الضوء على المضامين التاريخية لهذه المناسبات.

وتبرز أيضا العطلات الدينية، التي تحظى بحضور واسع لدى المصريين مسلمين ومسيحيين، لما تحمله من خصوصية اجتماعية وروحانية.

وتشهد المدن المصرية في هذه الفترات انتعاشا في الزيارات العائلية والاحتفالات الشعبية والفعاليات الثقافية، إلى جانب حركة نشطة في الأسواق والمحال التجارية.

وتشمل هذه المناسبات عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي، إضافة إلى عيد الميلاد المجيد وأحد الشعانين والأسبوع المقدس وشم النسيم.

إجازة 5 أيام ولا 6 للموظفين؟.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2025 رسميًا

أهمية الإجازات للمعلمين وقطاع التعليم

تحظى الإجازات الرسمية بأهمية خاصة للعاملين في قطاع التعليم، حيث تسهم في ضبط الإيقاع الدراسي على مدار العام.

ويساعد توزيع هذه العطلات على موازنة الأسابيع الدراسية، لاسيما خلال الفصول التي تتزامن مع الامتحانات أو مع فترات تشهد ظروفا مناخية شديدة البرودة أو الحرارة.

وتتيح هذه الفترات للمدارس فرصة لإعادة ترتيب خططها التعليمية بما يضمن سلاسة تنفيذ المناهج، كما توفر للمعلمين فسحات قصيرة من الراحة قبل العودة إلى الضغط اليومي الذي تتطلبه العملية التعليمية.

وتؤدي هذه الإجازات كذلك دورًا محوريًا في تعزيز الحالة النفسية للطلاب والعاملين في التعليم، إذ تمنحهم وقتا كافيا لاستعادة النشاط، ما ينعكس إيجابيا على الأداء الأكاديمي والإداري عند استئناف الدراسة.

وتعمل هذه العطلات على خلق توازن مطلوب بين متطلبات العمل والاحتياجات الاجتماعية، وتسهم في تحقيق بيئة دراسية أكثر استقرارا.

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

سياسة الدولة في ترحيل الإجازات

ومن المتوقع خلال عام 2026 أن تواصل الحكومة المصرية نهجها المعتمد في السنوات الأخيرة، والمتمثل في ترحيل بعض الإجازات إلى يوم الخميس بهدف تعظيم الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع.

يعد هذا التوجه خطوة تساعد الموظفين على الحصول على فترات راحة أطول، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتخفيف الضغط، كما يساعد المؤسسات على تنظيم عملها بفاعلية أكبر.

جدول الإجازات الرسمية لعام 2026

تشمل العطلات الرسمية لعام 2026 في مصر المواعيد الآتية وفقا لما ورد في النص:

مارس
الخميس 19 مارس: وقفة عيد الفطر المبارك
من السبت 20 مارس حتى الأحد 22 مارس: عطلة عيد الفطر

أبريل
الأحد 5 أبريل: أحد الشعانين
من الخميس 9 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل: الأسبوع المقدس
الاثنين 13 أبريل: شم النسيم

متى إجازة عيد الميلاد 2025 في مصر .. كم يومًا

مايو
الجمعة 1 مايو: عيد العمال
السبت 25 مايو: عيد تحرير سيناء
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى
السبت 30 مايو: عيد الأضحى المبارك

يونيو – يوليو
الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية
الخميس 2 يوليو: عيد ثورة 30 يونيو
الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

أغسطس – أكتوبر
الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

موعد إجازة شم النسمي 2025

ويمثل هذا الجدول أحد العناصر الرئيسة التي يعتمد عليها العاملون في التخطيط لأنشطتهم على مدار العام، سواء كانت اجتماعية أو مهنية أو تعليمية.

إجازة 3 أيام

ويؤدي وضوح مواعيد الإجازات إلى تسهيل عمليات التنظيم داخل المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات، فضلًا عن مساعدته الأسر المصرية على ترتيب برامجها الموسمية.

عطلات 2026 الإجازات الرسمية في مصر عطلات الموظفين 2026 إجازات المعلمين 2026 جدول الإجازات 2026 الإجازات الحكومية في مصر عطلات مصر للقطاعين العام والخاص إجازات الأعياد الدينية 2026 عطلات المناسبات الوطنية 2026 إجازات التعليم في مصر إجازات المدارس 2026 إجازات الجامعات 2026

