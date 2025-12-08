حملة رقابية على شركات المخلفات بالغردقة

نفذت لجنة متخصصة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، حملة تفتيش موسعة على الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة بمنطقة الحرفيين جنوب مدينة الغردقة، وذلك بتكليف من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وبمتابعة من كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، بهدف مراجعة مدى التزام تلك الشركات بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ومطابقة الاشتراطات البيئية المعتمدة.

وجاءت أعمال اللجنة تنفيذًا لقرار المحافظ رقم (1438) لسنة 2025، حيث شُكّلت برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وضمّت في عضويتها ممثلين عن جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، والإدارة العامة لشئون البيئة، وإدارة الإيرادات، والقطاع الهندسي بحي جنوب الغردقة، إلى جانب شرطة البيئة.

واستهدفت الحملة التفتيش على عدد من الشركات العاملة في جمع ونقل وإدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة بالمنطقة، للتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، فضلًا عن مطابقة نشاطها للترخيص الصادر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وخلال أعمال المرور، رصدت اللجنة مخالفات متنوعة، أبرزها قيام بعض الشركات الحاصلة على تراخيص جمع ونقل المخلفات بممارسة أنشطة غير مصرح بها مثل فرز وكبس المخلفات البلدية وفرش المخلفات العضوية، إلى جانب ضبط شركات أخرى تمارس هذه الأنشطة دون أي تراخيص، في مخالفة واضحة لأحكام القانون والاشتراطات المنظمة للعمل في هذا القطاع.

وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في حال عدم الالتزام بتصحيح الأوضاع وتطبيق شروط الموافقة البيئية والترخيص الممنوح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشددة على أن أعمال المتابعة ستتواصل لضمان إدارة آمنة وفعّالة للمخلفات وحماية البيئة في نطاق المحافظة.