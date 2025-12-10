حسام حامد يكشف لجوء محمد سلام الى الشيوخ فى "كارثة طبيعية".. خاص

كشف المخرج حسام حامد تفاصيل لجوء محمد سلام الى الشيوخ ضمن الحلقات الأولى من مسلسل “كارثة طبيعية” الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقال حسام حامد فى تصريح خاص لصدى البلد : لأن ذلك يعكس الواقع، كثير من الناس يلجؤون للفتوى حين يحتارون، ومحمد في القصة كان يبحث عن مبرر يريح ضميره، لكنه لم يجد، المشهد بسيط لكنه حقيقي.

مصدر ينفي وجود جزء ثان من المسلسل

من ناحية أخرى مصدر بفريق العمل نفى لـ صدى البلد وجود نية مسبقة لتقديم جزء ثان من العمل، أثناء التصوير، مؤكدا أن فكرة الحديث عن وجود جزء جديد جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وحالة التفاعل الكبيرة معه عبر السوشيال ميديا.

ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على تقديم جزء ثان من المسلسل، تاركين الأمر للمؤلف أحمد عاطف فياض، وما إذا كان لديه استكمال للحدوتة بنفس القوة التي لفتت نظر الجميع في الجزء الأول.

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.