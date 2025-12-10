عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن هذه الفترة ستمر على خير، بعد ارتفاع نسب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بين المصريين.

كورونا موجود

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الإنفلونزا في هذه الفترة من كل عام تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابة، وأن هذا بسبب تغير الفصول، وأن هذه الفترة هناك انتشار لـ الإنفلونزا، والفيروس المخلوي، وكورونا موجود.

جميع الفيروسات التنفسية موجودة

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن جميع الفيروسات التنفسية موجودة خلال هذه الفترة لكن الفيروس الأكثر انتشارًا حاليًا داخل البلاد هو H1N1من فئة إنفلونزا (A) و إنفلونزا b.

نسبة الإصابة بفيروس H1N1، تصل إلى 60%

وأشار إلى أن نسبة الإصابة بفيروس H1N1، تصل إلى 60%، وأن أعرض هذا الفيروس قوية خلال هذه الفترة، ولذلك نؤكد أن المنتشر حاليًا هو نفس الفيروس، وأنه يتحور.

وأوضح أنه لا توجد فيروسات جديدة منتشرة بين المواطنين، لكن الأعراض فقط خلال هذا العام أقوى من السنوات الماضية.



