المرأة تتصدر مشهد اليوم الأول من انتخابات الدوائر الملغاة.. حضور واسع وطوابير ممتدة

شهد اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ30 الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، حضور لافت للمرأة التي تقدمت الصفوف في بعض لجان المحافظات، لتؤكد مجددا دورها المحوري في دعم الاستحقاقات الدستورية والمشاركة السياسية.

في محافظة أسيوط، توافدت السيدات بكثافة على لجنة رقم 175 بمدرسة المندرة قبلي الجديدة للتعليم الأساسي بمركز منفلوط، حيث اصطفو في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهن منذ الساعات الأولى.

كما شهدت لجان أبو تيج إقبال واضح من الناخبات، إلى جانب مشاركة فعّالة من الشباب.

وفي محافظة الجيزة، تصدرت المرأة المشهد داخل لجنة منشأة أبي العباس بالعياط، حيث شهدت اللجان إقبال متزايد من الناخبات في اليوم الأول للتصويت، ضمن الدوائر التي أُعيدت الانتخابات بها.

وفي الفيوم برزت مشاركة السيدات في لجان قرية العزيزية بمركز طامية، وسط تواجد ملحوظ يعكس حرص المرأة على أداء دورها الوطني.

أما في محافظة الوادي الجديد، فقد شهدت اللجان في دائرة الخارجة وخاصة لجنة مدرسة بغداد المشتركة اقبال كثيف من السيدات، اللواتي وقفن في طوابير طويلة حرصا على المشاركة في العملية الانتخابية.

كما شهدت لجان منشية أبو الشقاف بحوش عيسى بمحافظة البحيرة توافد واضح للناخبات، حيث تقدمن المشهد منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان.