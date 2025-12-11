ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

كشف محمد يحيى الناقد الرياضي مفاجأة مدوية بشأن حلمي طولان في مباراة الاردن.

حلمي طولان

وقال محمد يحيي من قطر في تصريحات إذاعيه:" حلمي طولان غاب عن إدارة الشوط الثاني لمباراة الأردن وساب الماتش للمساعد ".

وفي إطار آخر ،تحدث محمود فايز مدرب مصر السابق والمشرف العام على محللي الأداء بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن اللقطة المثيرة له عقب توديع منتخب مصر بطولة كأس العرب حيث ظهر وهو يتراقص بجانب بعض المشاعر المصطنعة من جانبه.

وقال فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"لازم اطلع على المسرح الصراحة… والناس تقلش وتهزر وتزعل كمان وتقول اللي هي عايزاه".

وأضاف :"بس والله حابب أوضح وأعتذر بشكل مباشر. اللي حصل على الهوا كان موقف عفوي تماماً ومن غير أي قصد، مكنتش مركز إننا هوا…وده اكبر غلط".

وتابع :"أنا بطبيعتي بحب أتعامل مع اللي حواليّا بحب وهزار، خصوصاً الناس اللي ورا الكاميرا".

واستكمل :"ودائماً بحب أتكلم بحماس وروح ويكون الكلام طالع من القلب… وانا كنت فاكر كل ده اني مش لايف…".

وختم :"بتحمّل المسؤولية كاملة… ووعد إن ده ما يتكررش. وشكراً لكل حد نبّهني أو انتقدني… كلامكوا كله علي راسي وأسف مره تانيه".