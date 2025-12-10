انطلاق معسكر منتخب مصر تحت 18 عاما استعدادا للتصفيات الإفريقية

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب تحت 18 عاما بقيادة وائل رياض، اليوم الأربعاء، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

واجتمه وائل رياض باللاعبين قبل انطلاق المعسكر، وأكد أن عليهم اغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدهم؛ للحفاظ على تواجدهم في المنتخب.

وأكد أن اتحاد الكرة سيوفر لهذا المنتخب كل الإمكانات اللازمة للنجاح وتحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة أن هذا المنتخب هو مستقبل الكرة المصرية.

ويكثف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب، جهوده؛ لإتمام الاتفاق على أكثر من مباراة ودية خلال المعسكر الحالي والذي يمتد حتى 18 ديسمبر الجاري.