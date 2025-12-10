خروج مصر وتونس الأبرز .. الترتيب النهائي للمنتخبات في كأس العرب

انتهت أمس الجولة الثالثة والأخيرة من جميع دور المجموعات بكأس العرب 2025.

وحدثت مفاجآت فى تلك البطولة بخروج منتخب مصر وتونس.

ويقدم لكم موقع صدي البلد ترتيب النهائي للمنتخبات في كأس العرب:

الأردن: 9 نقاط.

الجزائر: 7 نقاط. (+6) فارق الأهداف

المغرب: 7 نقاط. (+3) فارق الأهداف

السعودية: 6 نقاط. (5) الأهداف المسجلة

العراق: 6 نقاط. (4) الأهداف المسجلة

فلسطين: 5 نقاط. (3) الأهداف مسجلة

سوريا: 5 نقاط. (2) الأهداف مسجلة

تونس: 4 نقاط. (+2) فارق الأهداف

الإمارات: 4 نقاط. (+1) فارق الأهداف

عمان: 4 نقاط. (0) فارق الأهداف

البحرين: 3 نقاط.

مصر: نقطتين.

الكويت: نقطة واحدة. (3) الأهداف المسجلة

قطر: نقطة واحدة. (2) بطاقة صفراء

السودان: نقطة واحدة. (4) بطاقة صفراء، والكويت وقطر والسودان: لديهم فارق أهداف (-4)، الأزرق يتفوق بالأهداف المسجلة، لكن الآخرين متساويين بـ(1) هدف مسجل، لذا تم اللجوء إلى اللعب النظيف.

جزر القمر: 0 نقاط.