قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرة بطولة كأس الأمم الإفريقية تظهر في مران منتخب مصر ضمن التحضيرات للبطولة المرتقبة..شاهد
خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
أحمد موسى يستعرض أبرز رسائل محاضرة أحمد أبو الغيط حول التطورات العالمية
اليونيسف تحذر من ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل في غزة
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
أبرزهم مجدى عبد الغني.. نجوم الرياضة في عزاء والدة وائل القباني لاعب الزمالك السابق
مفوض أممي: يجب ضمان حماية المدنيين في غزة وتقصي الحقائق لما يحدث بها
المرحلة الثانية نظيفة.. رفض 211 طعنا وعدم الاختصاص بنظر 37 آخرين
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة
أحمد موسى: حرية الرأي في مصر مباحة والشائعات مجرمة
رئيس الوزراء: فيكا الفرنسية أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة في قطاع الأسمنت
موعد أول يوم رمضان 2026 فلكيا وعدد ساعات الصيام المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جولة الإعادة.. الائتلاف المصري: تصاعد الحشد وتبدل في تحالفات اللحظة الأخيرة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن الساعتين الأخيرتين قبل إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة داخل 30 دائرة انتخابية شهدتا تغيرًا واضحًا في وتيرة المشاركة، وتحولًا ملحوظًا في نشاط الحملات الانتخابية مقارنة بساعات الصباح.

وأفادت الفرق الميدانية التابعة للائتلاف بأن المشهد الانتخابي انتقل من حالة هدوء نسبي إلى نشاط مكثف، ركّزت خلاله الحملات على استدعاء الكتل التصويتية القريبة من مناطق النفوذ، في محاولة لتعويض الفارق أو تثبيت التقدم في الدوائر التي تشهد منافسة متقاربة.

وجاءت قراءة الائتلاف للمشهد الراهن على النحو التالي:

أولًا: عودة موجات الحشد في الساعتين الأخيرتين

شهدت عدة دوائر انتخابية، خاصة الريفية، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين وتنظيمًا أكثر انضباطًا لعمليات الحشد، وذلك في لجان أبرزها:

البحيرة – دائرة المحمودية: لجنة (45) بمدرسة سيدي عقبة الابتدائية.

منشأة القناطر: لجنة (82) بمدرسة الرهاوي الابتدائية الجديدة.

سنورس – الفيوم: لجنة (12) بمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي.

أبو تيج: لجنة (27) بمدرسة المسعودي للتعليم الأساسي.

الدلنجات: لجنة (10) بمدرسة الشهيد خالد عبدالقادر الأعصر.

كما رصد المراقبون اعتماد عدد من الناخبين على "الانتظار المتعمد" تجنبًا للزحام أو لمتابعة حركة التصويت قبل اتخاذ قرار التوجه للجان.

ثانيًا: رسائل تعبئة عاجلة من الحملات الانتخابية

سجل فريق الائتلاف محاولات مكثفة لاستدعاء الأصوات التي لم تُدلِ بأصواتها بعد، عبر:

  • الاتصالات الهاتفية المباشرة
  • مجموعات واتساب مغلقة
  • الحشد العائلي داخل القرى

وتركزت تلك الجهود في الدوائر التي تشهد منافسة شديدة بين أكثر من مرشح.

ثالثًا: تأثير اللحظات الأخيرة على دوائر “المرشحين العائدين”

رصد الائتلاف تصويتًا متأخرًا فوق المتوقع في الدوائر التي شهدت عودة مرشحين كانوا قد أعلنوا انسحابهم سابقًا، ما يعكس تحول “العودة المتأخرة” إلى عنصر تعبئة إضافي عزز حضورهم التصويتي بدلًا من أن يشكل عبئًا سياسيًا عليهم.

رابعًا: استقرار نسبي في المشهد التنظيمي وانخفاض المخالفات

حتى توقيت البيان، لم ترصد الفرق الميدانية مخالفات مؤثرة تتعلق بالدعاية أو محاولات شراء أصوات بالقرب من اللجان.

كما حافظت قوات التأمين على مستوى ثابت من الانضباط، مع منع أي تجمعات أو تحركات خارج الإطار المسموح به.

تشير المؤشرات الأولية لدى الائتلاف المصري إلى:

  • اتجاه انتخابي مستقر رغم ارتفاع نسبي في وتيرة التصويت
  • ارتفاع تدريجي في حجم المشاركة مع اقتراب موعد الإغلاق
  • تصويت انتقائي ومنظم أكثر منه عفوي
  • بروز جهات الأكثر نشاطًا: العائلات – المستقلون العائدون – حزب النور في دوائر محددة.
انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات جولة الإعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب المرحلة الأولى محافظات المرحلة الأولى الائتلاف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أحدث أخبار التكنولوجيا.. آبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟ وبميزات ثورية وقدرة شحن جبارة إليك أفضل جهاز لوحي

شركة أبل

أبل تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف آيفون 18 فما هي؟

تنظيف مصابيح السيارة

صودا الخبز لإعادة مصابيح السيارة جديدة.. حقيقة أم خدعة؟

بالصور

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

في الشتاء.. علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم
فى الشتاء..علاجات منزلية بسيطة لتخفيف تنميل القدم

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد