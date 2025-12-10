إخلاء سبيل موظفي الصحة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمكتب صحة دشنا بقنا

قررت جهات التحقيق بقنا، إخلاء سبيل الموظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا، شمال قنا، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية.



وكانت لجنة تفتيش مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة صيدلي، كانت في زيارة دورية لمكتب صحة دشنا، لمتابعة سير العمل والحضور والانصراف، ولفت انتباه رئيس اللجنة وجود حجرة مغلقة بقفل حديدي، وعند فتح الغرفة وجد مرتبة حمراء تخفي أسفلها حفرة مغطاة بعروق خشبية، وبإزالة المرتبة والخشب عثرت اللجنة على سرداب بعمق حوالى 20 مترًا.

وبمتابعة عمليات الفحص والتفتيش، اكتشفت اللجنة أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل الغرفة المغلقة، وسرداب بعمق 20 متراً، مع مروحة وأسلاك كهربائية لإنارة الحفرة والتهوية عليهم أثناء عمليات الحفر، ما أشار إلى وجود أعمال تنقيب عن الآثار.

وفرضت أجهزة الأمن بقنا، كردون أمني حول مكتب صحة دشنا، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وفحص اللجان المختصة لمحل الواقعة، وجرى نقل أعمال المكتب للإدارة الصحية لحين الانتهاء من أعمال المعاينة والتحقيقات التى تجرى مع الأطراف المعنية.

وبمتابعة الموقف والتحرى حول الواقعة، تبين أن اتفاق جرى بين موظفين من داخل مكتب الصحة مع أشخاص من الخارج، للتنقيب عن الآثار أسفل مبنى مكتب الصحة، بعدما وصلتهم معلومة بوجود قطع أثرية أسفل المبنى.

وأخطرت لجنة متابعة الصحة، قيادات المديرية، ليتم إحالة الواقعة لأجهزة الأمن والنيابة العامة والتى فرضت كردون أمني حول المبنى، وبدأت التحقيق مع الأشخاص المشاركين فى الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على 8 أشخاص، بيهم 5 من العاملين بمكتب الصحة، و3 أشخاص من خارج المكتب، لمباشرة التحقيقات معهم وكشف ملابسات الواقعة.





