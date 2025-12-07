مصرع شاب بطلق نارى فى قرية فاو قبلى بقنا

الأحد 07/ديسمبر/2025 - 07:48 م 12/7/2025 7:48:38 PM

لقي شاب مصرعه، بطلق نارى في قرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، بورود بلاغ بمصرع شاب بنجع البخايتة بقرية فاو قبلى.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع محمد حمال أحمد 23عاماً، بطلق نارى بالصدر، خلال تواجده بنجع البخايتة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى دشنا المركزى لوضعه تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الثانى والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.