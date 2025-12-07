قنا .. الإعدام لتاجر بتهمة إحراق زوجته وإلقاء جثتها فى مزرعة بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، شمال قنا، بالإعدام شنقاً لتاجر بتهمة إشعال النيران في زوجته، فى قرية بنطاق مركز نجع حمادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحي وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوى.

ترجع وقائع القضية لعام 2023 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة ملقاة فى مزرعة ويها آثار حروق.



بالانتقال والفحص، تبين أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجها إلى المزرعة وأنهى حياتها وأحرق جثتها لإخفاء معالم الجريمة.



أحيلت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي والتى قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام، بعد أخذ رأى فضيلة المفتى بإعدامه.