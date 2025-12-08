الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي

بدأ سلاح البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناورات عسكرية مشتركة مع قوات الأسطول الخامس الأمريكي، تستمر لمدة أسبوع ضمن تدريب يحمل اسم "المدافع الجوهري".

ووفق بيان للجيش، يشارك في المناورة عشرات الجنود من الجانبين بهدف تعزيز التنسيق الاستراتيجي والعملياتي بين القوتين البحريتين، والتدرب على مواجهة “مختلف التهديدات الإقليمية”.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه يتوقع الانتقال قريبًا إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد استعادة جثة آخر رهينة، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أنه سيبحث هذا الشهر مع ترامب ملف “إنهاء حكم حماس”، مشيرًا إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة “لن يكون سهلًا”.

كما تحدث عن وجود “إمكان للوصول إلى سلام مع الفلسطينيين”، موضحًا أن مسألة ضم الضفة الغربية لا تزال قيد النقاش، فيما سيبقى الوضع القائم في الضفة “على حاله في المستقبل المنظور”.