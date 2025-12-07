قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد
إسرائيل: حماس تدير شبكة تحويلات بمئات ملايين الدولارات من تركيا بإشراف إيران
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
عبد الفتاح تركي

موعد نتيجة سكن لكل المصريين 7 .. يترقب آلاف المواطنين خلال الأيام المقبلة إعلان نتائج المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين 2025 التي يشرف عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

تأتي هذه المرحلة ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وسط توسعات عمرانية توفر مجتمعات حضرية كاملة الخدمات.

سكن لكل المصريين

وأكد الصندوق أن باب الحجز للمرحلة السابعة أغلق رسميًا بعد استقبال عدد كبير من الطلبات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من المواطنين على هذه المبادرة نظرًا لكونها واحدة من أهم برامج الإسكان المدعوم في مصر.

أولوية التخصيص للمتقدمين السابقين في سكن لكل المصريين 5

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن الأولوية في تخصيص الوحدات خلال المرحلة السابعة ستُمنح للمتقدمين السابقين في مشروع سكن لكل المصريين 5 ممن لم يحصلوا على وحدة رغم استيفائهم كامل الشروط في ذلك الطرح. 

يأتي هذا الإجراء بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.

سكن لكل المصريين 7

وأشار الصندوق إلى أن هذا الترتيب يعكس السياسة المتبعة في الطروحات الأخيرة، حيث تتم مراعاة المتقدمين الذين لم ينالوا التخصيص في مراحل سابقة على الرغم من استيفاء الشروط، بما يضمن استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

تفاصيل نظام التمويل العقاري الميسر للوحدات

تعتمد مبادرة سكن لكل المصريين 7 على نظام تمويل عقاري ميسر يمتد حتى 20 سنة، مع فائدة ثابتة ومدعومة وفق شريحة الدخل لكل متقدم.

وتم تحديد الفائدة بنسبة 8% لمحدودي الدخل، في حين تبلغ 12% لمتوسطي الدخل، كما يمكن للراغبين الرجوع إلى كراسة الشروط إلكترونيًا للاطلاع على الأسعار وأنظمة السداد التي تتناسب مع القدرات المالية لكل فئة .
ويُعد هذا النظام أحد الأدوات التمويلية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من امتلاك وحدة سكنية بأسعار مدعومة وفترات سداد طويلة.

سكن لكل المصريين

شرائح الدخل المستحقة للوحدات في المبادرة

  • حددت وزارة الإسكان شرائح الدخل المؤهلة للحصول على وحدات المرحلة السابعة على النحو الآتي:
    فئة محدودي الدخل تشمل:
    الفرد: حتى 12 ألف جنيه شهريًا
    الأسرة: حتى 15 ألف جنيه شهريًا
    أما فئة متوسطي الدخل فتشمل:
    الفرد: حتى 20 ألف جنيه شهريًا
  • الأسرة: حتى 25 ألف جنيه شهريًا

ويأتي هذا التقسيم بهدف ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ضمن سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب بشروط ميسرة .

طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي عدة قنوات للاستعلام عن نتائج المرحلة السابعة عند صدورها، وذلك لتسهيل عملية الحصول على المعلومات على جميع المتقدمين.

وتشمل وسائل الاستعلام المتاحة ما يلي:

الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو من خلال الرقم الأرضي 090071117.
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
الاستعلام عبر خدمة الرسائل النصية من خلال إرسال الرقم القومي إلى 1124.

سكن لكل المصريين

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمتقدمين معرفة حالة الطلب بالرقم القومي باتباع الخطوات الآتية .
الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط المخصص للخدمة.
اختيار خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان.
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
الضغط على زر استعلام لعرض حالة الطلب سواء تم التخصيص أو لا يزال الطلب قيد المراجعة أو ضمن قائمة الانتظار.
وتوفر هذه الخدمة متابعة دقيقة للحالة من دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع الصندوق.

طرق الدفع الإلكتروني للأقساط المعتمدة من الصندوق

شدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن السداد الإلكتروني هو الوسيلة الأساسية لدفع الأقساط المستحقة على المتقدمين، مشيرًا إلى أن الوسائل المتاحة تشمل ما يأتي:

  • البطاقات الائتمانية.
  • بطاقة ميزة.
  • المحافظ الإلكترونية البنكية.
  • شبكة خالص للدفع الإلكتروني.
  • مكاتب البريد المميكنة.

وأتاح الصندوق إمكانية إضافة وديعة الصيانة بنسبة 5% من قيمة التمويل بالتنسيق مع البنوك، لضمان الحفاظ على جودة الوحدات السكنية واستدامتها.

الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة المرحلة السابعة

وأتاح الصندوق رابطًا مباشرًا عبر موقعه الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 بمجرد إعلانها، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على المعلومة بدقة وسرعة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو فروع الصندوق.

سكن لكل المصريين

يأتي هذا الإجراء ضمن التحول الرقمي لخدمات الإسكان التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات.

