نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي

أشاد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، بشجاعة واستجابة القوات المسلحة النيجيرية السريعة لطلب حكومة جمهورية بنين، بعد محاولة انقلابية فاشلة شهدتها البلاد فجر اليوم، مهددة نظامها الديمقراطي الممتد منذ 35 عامًا.

وجاءت إشادة تينوبو في بيان صادر عن مساعده الإعلامي بايو أونانوجا، أكد فيه أن حكومة بنين تقدمت بطلبين عاجلين لنيجيريا لتقديم دعم عسكري مباشر لمواجهة مجموعة من الجنود استولت لفترة وجيزة على التلفزيون الرسمي وأعلنت عزل الرئيس باتريس تالون.

تنفيذ فوري لطلب بنين

وبحسب البيان، أمر تينوبو القوات الجوية النيجيرية بالدخول سريعًا إلى المجال الجوي البينيني، واستخدام الطائرات المقاتلة لإخلاء المنشآت التي تحصن فيها الانقلابيون، بما في ذلك مبنى التلفزيون الوطني ومعسكر عسكري.

كما تلقت نيجيريا، عبر الخارجية البنينية، مذكرة شفهية أخرى تطلب نشر أصول جوية إضافية لتنفيذ مهام مراقبة وتدخل سريع تحت قيادة منسقة من السلطات البنينية. كذلك طلبت بنين دعماً من القوات البرية النيجيرية لتأمين المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة.

وأكد رئيس الأركان الدفاعية النيجيرية، الجنرال أولوفيمي أولويدي، أن جميع الطلبات نفذت، وأن قوات نيجيرية باتت منتشرة بالفعل داخل الأراضي البنينية. وقال: "نحن ملتزمون بأوامر القائد الأعلى، الرئيس تينوبو".

تينوبو: قواتنا تحمي الديمقراطية في المنطقة

وأثنى الرئيس النيجيري على أداء القوات المسلحة، مشيراً إلى أنها عملت وفق بروتوكول "إيكواس" المتعلق بالديمقراطية والحوكمة. وأضاف البيان:

"لقد نجحت قواتنا في المساهمة في استقرار دولة مجاورة، وأثبتت التزامها بقيم نيجيريا الديمقراطية منذ عام 1999. نقف إلى جانب حكومة وشعب جمهورية بنين".

محاولة انقلاب قصيرة العمر

وكانت حكومة بنين قد أعلنت في وقت سابق يوم الأحد إحباط محاولة انقلاب، بعد ظهور مجموعة من الجنود على التلفزيون الرسمي يزعمون أنهم أطاحوا بالرئيس باتريس تالون.



غير أن مصدراً مقرباً من تالون أكد لاحقًا لوكالة فرانس برس أن الرئيس بخير، موضحًا أن "مجموعة صغيرة فقط من العسكريين" سيطرت على التلفزيون لفترة قصيرة قبل إحباط تحركهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الانقلابات التي شهدتها منطقة غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن يسلم تالون، البالغ 67 عامًا والملقب بـ"ملك القطن في كوتونو"، السلطة في أبريل المقبل بعد عقد قضاه في الحكم.