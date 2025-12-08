قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
لاعب الزمالك السابق: بيزيرا بتاع لقطة
التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة
نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي

بولا تينوبو
بولا تينوبو
محمود عبد القادر

أشاد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو،  بشجاعة واستجابة القوات المسلحة النيجيرية السريعة لطلب حكومة جمهورية بنين، بعد محاولة انقلابية فاشلة شهدتها البلاد فجر اليوم، مهددة نظامها الديمقراطي الممتد منذ 35 عامًا.

وجاءت إشادة تينوبو في بيان صادر عن مساعده الإعلامي بايو أونانوجا، أكد فيه أن حكومة بنين تقدمت بطلبين عاجلين لنيجيريا لتقديم دعم عسكري مباشر لمواجهة مجموعة من الجنود استولت لفترة وجيزة على التلفزيون الرسمي وأعلنت عزل الرئيس باتريس تالون.

تنفيذ فوري لطلب بنين

وبحسب البيان، أمر تينوبو القوات الجوية النيجيرية بالدخول سريعًا إلى المجال الجوي البينيني، واستخدام الطائرات المقاتلة لإخلاء المنشآت التي تحصن فيها الانقلابيون، بما في ذلك مبنى التلفزيون الوطني ومعسكر عسكري.

كما تلقت نيجيريا، عبر الخارجية البنينية، مذكرة شفهية أخرى تطلب نشر أصول جوية إضافية لتنفيذ مهام مراقبة وتدخل سريع تحت قيادة منسقة من السلطات البنينية. كذلك طلبت بنين دعماً من القوات البرية النيجيرية لتأمين المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة.

وأكد رئيس الأركان الدفاعية النيجيرية، الجنرال أولوفيمي أولويدي، أن جميع الطلبات نفذت، وأن قوات نيجيرية باتت منتشرة بالفعل داخل الأراضي البنينية. وقال: "نحن ملتزمون بأوامر القائد الأعلى، الرئيس تينوبو".

تينوبو: قواتنا تحمي الديمقراطية في المنطقة

وأثنى الرئيس النيجيري على أداء القوات المسلحة، مشيراً إلى أنها عملت وفق بروتوكول "إيكواس" المتعلق بالديمقراطية والحوكمة. وأضاف البيان:
"لقد نجحت قواتنا في المساهمة في استقرار دولة مجاورة، وأثبتت التزامها بقيم نيجيريا الديمقراطية منذ عام 1999. نقف إلى جانب حكومة وشعب جمهورية بنين".

محاولة انقلاب قصيرة العمر

وكانت حكومة بنين قد أعلنت في وقت سابق يوم الأحد إحباط محاولة انقلاب، بعد ظهور مجموعة من الجنود على التلفزيون الرسمي يزعمون أنهم أطاحوا بالرئيس باتريس تالون.


غير أن مصدراً مقرباً من تالون أكد لاحقًا لوكالة فرانس برس أن الرئيس بخير، موضحًا أن "مجموعة صغيرة فقط من العسكريين" سيطرت على التلفزيون لفترة قصيرة قبل إحباط تحركهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الانقلابات التي شهدتها منطقة غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وغينيا بيساو.
ومن المقرر أن يسلم تالون، البالغ 67 عامًا والملقب بـ"ملك القطن في كوتونو"، السلطة في أبريل المقبل بعد عقد قضاه في الحكم.

الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو القوات المسلحة النيجيرية بنين محاولة انقلابية فاشلة حكومة بنين نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

حالة الطقس

الطقس غدا.. تحذير عاجل من أجواء باردة وأمطار وبرق ورعد والصغرى بالقاهرة 12

ترشيحاتنا

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد