حسام أسامة: كنت قريبًا من الاحتراف في اليونان.. وعشت 6 أشهر بلا دخل

كشف حسام أسامة، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لبورتو، عن كواليس مسيرته الكروية والتحديات التي واجهته، مؤكدًا أنه كان قريبًا من الاحتراف في الدوري اليوناني، قبل أن تتعثر خطوته ويعيش فترة صعبة امتدت لستة أشهر دون أي دخل.



وقال أسامة في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:

«كنت أغلى ناشئ في مصر، الزمالك اشتراني بـ150 ألف جنيه، وكان معي وقتها هاني العجيزي وشيكابالا».



وأضاف: «تلقيت عروض احتراف في اليونان، لكنني لم أحصل على فرصتي كاملة في الكرة. واجهت سوء توفيق مع الفرق التي لعبت لها، رغم أنني واجهت كبار المهاجمين في مصر. الزمالك بقاله سنوات بيدور على مهاجم، وأنا كان ممكن أكون واحدًا منهم».



وتابع: «كنت على وشك السفر إلى اليونان، وقررت الرحيل عن الزمالك، لكن الأمور لم تكتمل. جلست في البيت 6 أشهر بدون جنيه واحد، ووالدي هو الذي كان ينفق عليّ».



وعن أزمة المهاجمين في مصر، قال: «قلة المهاجمين سببها قلة المواهب، وطغيان الاستثمار على النشاط الرياضي، لذلك لا تحقق منتخبات الناشئين نتائج قوية. في زماننا كان هناك شيكابالا وأسماء كبيرة في المراحل السنية».



وأوضح: «بعد مباراة الأردن فقط نستطيع تقييم تجربة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، وهل تعتبر ناجحة أم لا».



واختتم: «لابد من وجود تنسيق بين المنتخبات، سواء الأول أو الثاني، من أجل مصلحة الكرة المصرية. هل أفشة مفيد للمنتخب الأول بوجوده في المنتخب الثاني؟ وكذلك النني. يجب أن نعمل على إعداد جيل ثانٍ حقيقي يخدم المنتخب الأول».

