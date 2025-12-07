طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

حذرت الدكتورة سماح نوح، من تناول الأطفال للفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال واليوسفي أثناء الكحة المصاحبة لأدوار البرد أو مع انتشار الفيروسات التنفسية، خاصة الفيروس المخلوي.



وأكدت أن هذه الفواكه قد تزيد حدة الكحة بشكل ملحوظ، خصوصًا قبل النوم، موضحة أن المواد الحمضية ترفع احتمالية حدوث ارتجاع بالمريء، مما يؤدي إلى تهيج مجرى التنفس واشتداد نوبات السعال.



وشددت "نوح" على ضرورة متابعة الأطفال مع طبيب مختص لتحديد سبب الكحة، سواء كان:

حساسية صدر

امتلاء مجرى التنفس بالإفرازات

وجود بلغم

وأضافت أن العلاج يجب أن يكون حسب تشخيص الحالة باستخدام الأدوية المناسبة لكل سبب، وليس بالوصفات العشوائية.