أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين استقرارًا نسبيًا عند مستويات متقاربة في البنوك المحلية، حيث سجلت معظم البنوك، ومن بينها بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك البركة سعر 47.55 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى مثل البنك التجاري الدولي، بنك قطر الوطني، والأهلي المتحد، جاءت الأسعار عند 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، وهي فروق طفيفة، بما يعكس تقاربًا واضحًا في تسعير العملة الأمريكية عبر الجهاز المصرفي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.64 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 47.63 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك التنمية الصناعية 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك القاهرة 47.62 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بنك إتش إس بي سي 47.60 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار بنك الإسكندرية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المتحد 47.54 جنيه للشراء – 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.