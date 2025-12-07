إقبال استثماري قوي يدفع سعر المتر إلى 200 ألف جنيه في العبور الجديدة

نظم جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز بقاعة المؤتمرات، وسط حضور لافت يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في مقومات المدينة الواعدة.

وتعكس هذه الخطوة الرؤية الاستراتيجية لوزارة الإسكان بتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة نحو تعزيز التنمية العمرانية وتهيئة مناخ استثماري جاذب داخل المدن الجديدة.

طرح 5 محلات تجارية ومطعم

وتضمن المزاد طرح 5 محلات تجارية ومطعم واحد بمساحات تتراوح بين 14 و23 مترًا مربعًا أسفل العمارات (1 – 6 – 108) بمنطقة سكن مصر – الحي 39 سابقًا بمنطقة 2600 فدان، إلى جانب 3 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 مترًا مربعًا بالسوق التجاري على قطعة الأرض رقم (53) بمنطقة الحي 14 – الفيروز.

وترأس الجلسة المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المستشار سامي عبد الحميد رئيس لجنة الفتوى بمجلس الدولة، والمحاسب عمرو محمد أحمد ممثل وزارة المالية، والدكتور المحاسب شريف الجندي مدير عام بقطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهدت الجلسة أجواءً من الحماس والمنافسة الجادة بين المتقدمين، حيث تزايدت المزايدات بوتيرة تعكس رغبة حقيقية في الاستثمار داخل المدينة، وظهرت بوضوح المؤشرات الإيجابية لارتفاع الطلب على الأنشطة التجارية والخدمية بما يتواكب مع حركة النمو العمراني المتسارعة.

وقد شهد المزاد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الترسية، حيث وصل سعر المتر إلى نحو 200 ألف جنيه، ما يعكس قوة الإقبال وتنافس المستثمرين على اقتناص فرص الاستثمار داخل المدينة.

بيع جميع المحال والصيدلية المطروحة

وأسفرت الجلسة عن بيع جميع المحال والصيدلية المطروحة بقيمة إجمالية بلغت نحو 28.7 مليون جنيه، في دلالة قوية على قوة السوق وثقة المستثمرين المتزايدة في مستقبل مدينة العبور الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أن هذا المزاد خطوة ضمن برنامج موسع من الطروحات الدورية التي تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة داخل المدن الجديدة.

ويعكس هذا النجاح الدور المحوري لجهاز المدينة والهيئة في دعم التوسع العمراني المنظم وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز فرص التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2050 نحو مدن مستدامة وتطوير مستوى جودة الحياة للمواطنين.