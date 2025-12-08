نشأت الديهي يدعو لإطلاق وثيقة مصرية للأمن القومي على غرار النموذج الأمريكي

دعا الإعلامي نشأت الديهي إلى ضرورة صياغة وثيقة مصرية شاملة للأمن القومي على غرار الوثيقة التي تعتمدها الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية أن تكون هذه الوثيقة مُعلنة وواضحة المبادئ والأهداف أمام الرأي العام.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “تن” ، إن الوثيقة يجب أن تتناول بوضوح التحديات والتهديدات والأعداء والأصدقاء، إضافة إلى أسس التعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة، ومن بينها العلاقة مع إسرائيل وإيران.



وأوضح أنه من الضروري أن تعكس الوثيقة موقفًا حاسمًا بعدم السماح بأي تدخل خارجي في ليبيا أو السودان، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنّى مبدأ ثابتًا مفاده "لن نسمح بتدخل أي دولة في شؤون المنطقة أو العالم العربي"، معتبرًا أن هذا المبدأ يجب أن يكون جزءًا محوريًا في استراتيجية الأمن القومي المصري.



وأشار إلى أهمية تضمين الوثيقة تصورًا مستقبليًا لفرص التعاون الاقتصادي، لاسيما المشروعات الاستثمارية المشتركة مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إعادة رسم العلاقات المصرية مع كل من تركيا وإيران بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.



واختتم الديهي بالتأكيد على أن إصدار وثيقة مماثلة من شأنه أن يعزز وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة، ويضع إطارًا مرجعيًا للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.