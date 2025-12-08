سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة سوداء جذابة

احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها في أجواء مليئة بالبهجة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة ارتدت خلالها فستانًا أسود أنيقًا أبرز جمالها.

وشاركت سارة متابعيها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة راقية تجمع بين البساطة والأناقة، ما جعل جمهورها يتفاعل معها بكثافة، موجهين لها التهاني ومتمنّين لها عامًا جديدًا مليئًا بالنجاحات.

ولاقت إطلالة الفنانة الشابة إعجاب جمهورها الذين اعتادوا على ظهورها المتجدد والمميز في مختلف المناسبات، فيما واصلت تلقي رسائل الحب والدعم من زملائها في الوسط الفني.

يذكر أن تشارك سارة سلامة في مسلسل السرايا الصفرا في رمضان 2026

مسلسل السرايا الصفرا

مسلسل “السرايا الصفرا” ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

المسلسل من بطولة النجوم وفاء عامر ، إلهام عبد البديع ، وسارة سلامة ، عمرو عبد الجليل واخرون، ومن تأليف السيناريست حسين مصطفى ومن إخراج جوزيف نبيل