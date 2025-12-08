قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية ألاسكا

القسم الخارجي

شهدت ولاية ألاسكا الأمريكية نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، بعدما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالًا بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر بعمق 10 كيلومترات، وقع بالقرب من مدينة ياكوتات، وذلك بعد نحو ساعة ونصف من هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4.7 درجات على بعد 89 كيلومترًا من ساند بوينت.

وقالت الهيئة إن الزلزال الأخير وقع في تمام الساعة 1:50 فجرًا بتوقيت القاهرة، على مسافة 104 كيلومترات شمال ياكوتات.

وكانت المنطقة ذاتها قد شهدت في وقت سابق زلزالًا بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، على بُعد 96 كيلومترًا من ياكوتات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي سياق متصل، كانت منطقتا شمال ياكوتات قد تعرضتا أول من أمس السبت لهزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.3 درجات و3.1 درجات، ما تسبب في اهتزاز بعض المناطق النائية لفترة وجيزة.

