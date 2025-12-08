دراما رمضان 2026.. حسني شتا ينضم إلى فريق عمل مسلسل سوا سوا

انضم الفنان حسني شتا رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "سوا سوا" المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2026، ليشارك في بطولة العمل إلى جانب النجم أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

المسلسل من إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف مهاب طارق، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة أحداثه الاجتماعية ذات اللمسة الدرامية المشوّقة، إضافة إلى مشاركة مجموعة من النجوم الشباب.

يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام الماضية

يذكر أن فريق العمل يواصل حاليًا التصوير تمهيدًا لعرض المسلسل في رمضان 2026.

