السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعزيز خدماتها المقدمة لذوي الهمم وكبار السن، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل وحرصًا على توفير تجربة سفر أكثر ملاءمة داخل المحطات وعلى متن القطارات.

خصصت الهيئة شبابيك تذاكر بالمحطات الرئيسية لخدمة ذوي الهمم وكبار السن دون انتظار، مع تنفيذ برامج توعية للعاملين لضمان حسن التعامل وتلبية احتياجات هذه الفئة. كما وفرت عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر والأرصفة، وتم وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لمساعدتهم حتى الوصول للقطار.

أربعة مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم

ورفعت الهيئة جودة الخدمة داخل العربات، حيث خصصت أربعة مقاعد بكل عربة في القطارات العادية لذوي الهمم، إلى جانب تدريب موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة، وإصدار دليل إرشادي للعاملين حول آليات التعامل مع الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة. وتُعد وحدات قطار تالجو إضافة مهمة بوجود رامب للصعود بالكراسي المتحركة وتجهيزات خاصة داخل العربة رقم 6.

وتؤكد الهيئة التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 عبر منح تخفيض 50% على تذاكر القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة. كما تتيح حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل 15 يومًا، بينما تُصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل 48 ساعة من موعد السفر.